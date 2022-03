Radfahrer schlägt im Streit Autofahrer.

Zu einem Streit zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem 34-jährigen Autofahrer ist es am Mittwoch kurz vor 17 Uhr in der Lindenfirststraße gekommen. Im Laufe des Streits wurde der 34-Jährige von dem Unbekannten geschlagen. Grund des Streites war, dass der Radfahrer angab, mit seinem Rad nicht an dem Auto vorbeizukommen.

Während des verbalen Streits zwischen den beiden, wollte die 31-jährige Ehefrau des 34-Jährigen per Telefon die Polizei verständigen. Dies wollte der Radfahrer verhindern. Hierbei verletzte er die Frau leicht. Daraufhin ging der 34-Jährige, der sein Kleinkind auf dem Arm hatte, dazwischen. Hierbei versuchte der Radfahrer den 34-Jährigen mit der Faust auf die Brust zu schlagen. Hierbei streifte er diesen sowie das Kleinkind leicht. Anschließend fuhr der Radler davon.

Der Mann wurde als korpulent beschrieben und war zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er trug eine neonfarbene gelbe Regenjacke sowie eine schwarze Hose. Unterwegs war er mit einem E-Bike mit einem schwarzen Schloss.