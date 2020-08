Radfahrer bleibt am Bordstein hängen und stürzt

Bei einem Unfall auf der Straße In den Bachwiesen in Heubach ist am Sonntag ein 20-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden.

Beim Auffahren mit seinem Fahrrad auf den Gehweg blieb der 20-Jährige am Bordstein hängen und stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der junge Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.