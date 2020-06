Gmünd (an) - Am Montag, 15. Juni, findet eine kreative Protestaktion gegen den geplanten Personalabbau bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd statt.

Das Motto der Kundgebung lautet: „5 vor 12 – Bosch stellt uns die Stühle vor die Tür“. Die Kundgebung findet auf dem öffentlichen Gelände vor der Firma Bosch AS, Werk 2 im Schießtal statt.