Professor Wolfgang Wasel wird Nachfolger von Direktor Jürgen Kunze

Mit Erreichen der Altersgrenze geht Direktor Jürgen Kunze nach 15 Jahren als Vorstand der Stiftung Haus Lindenhof in den Ruhestand. Aus einer Vielzahl qualifizierter Bewerbungen konnte der Stiftungsrat am Ende einstimmig Professor Wolfgang Wasel, Dekan der Hochschule Ravensburg-Weingarten an der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege wählen und als Nachfolger für Jürgen Kunze gewinnen. Der 52-jährige promovierte Psychologe wird sein Amt am 1. September 2020 antreten. Aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit im Stiftungsrat der Stiftung Haus Lindenhof sind ihm viele aktuelle Fragestellungen vertraut.

Jürgen Kunze ist seit Mai 2005 als Fachvorstand in der Stiftung Haus Lindenhof tätig. Er folgte seinerzeit dem Gründungsvorstand Georg Letzgus nach. Viele Jahre hat er im Vorstand mit den kaufmännischen Vorstandskollegen Hermann Staiber und Hubert Sorg zusammengearbeitet, der 2017 altersbedingt aus der Stiftung ausgeschieden ist. Er konnte mit seiner Tätigkeit durch Fachkompetenz und persönlichem Engagement die Stiftung weiterentwickeln, zu ihrem heutigen Aufgabenspektrum führen und nachhaltig prägen. Besonders wichtig waren ihm Innovation der Hilfeangebote und -strukturen. Dazu pflegte er den fachlichen Austausch in Fachverbänden, mit Hochschulen und den vielen Partnern in Wirtschaft, Kultur und Verwaltung.