Die Tonkünstler Otto Wanke und Patrick Walliser haben beim Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd den 14. Kompositionswettbewerb „Zeitgenössische Geistliche Musik“ der Stadt Schwäbisch Gmünd gewonnen. Die Jury zeichnete ihre Kompositionen für Chor a cappella zum Festivalthema „Mit allen Sinnen“ aus.

Der zweigeteilte Preis prämiert das Werk „…durch…“ von Otto Wanke (Wien) mit 1500 Euro. Das Werk „Hymne“ von Patrick Walliser (Berlin) wird mit 500 Euro geehrt. Es wurden 43 Kompositionen aus ganz Europa, Neuseeland, Kanada und den USA eingereicht. Juroren waren Frank Gerhardt (Komponist, Kassel), Detlef Dörner (Komponist, Stuttgart), Kirchenmusikdirektorin Sonntraud Engels-Benz (Direktorium, Festival Europäische Kirchenmusik) sowie Denis Rouger (Professor für Chorleitung, Musikhochschule Stuttgart), der die Komposition „…durch…“ mit seinem Kammerchor „figure humaine“ im ökumenischen Eröffnungsgottesdienst des Festivals am Freitag, 13. Juli, um 18.30 Uhr im Heilig-Kreuz-Münster Schwäbisch Gmünd uraufführen wird.

Um die zeitgenössische geistliche Musik zu fördern, schreibt die Stadt Schwäbisch Gmünd seit 1990 im jährlichen Wechsel mit einem Kompositionsauftrag einen Kompositionswettbewerb aus. Zum Festivalthema 2018 „Mit allen Sinnen“ sollte eine Komposition für gemischten Chor geschaffen werden, welche sich auf die Bibelverse Prediger 9, 7-10 bezieht. Verlangt war eine ca. acht- bis zwölfminütige Komposition.

Jury lobt ausgeprägte künstlerische Haltung

Die Jury lobte beim Werk „…durch…“ von Otto Wanke insbesondere „die ausgeprägte künstlerische Haltung gegenüber der Aufgabenstellung, den spannenden Umgang mit Text sowie den dynamisch-klanglich fein ausdifferenzierten musikalischen Satz unter Verwendung plausibler rhythmischer Pattern“.

Otto Wanke, 1989 in Tschechien geboren, studierte Jazzkomposition am Konservatorium in Prag und klassische Komposition sowie mediale und elektroakustische Komposition an der Musikuniversität Wien. Parallel zum Studium in Wien war er als Dirigent und Tonmeister tätig. 2013 begann Otto Wanke seine Zusammenarbeit mit dem Komponisten Bruno Liberda. Dabei setzte er einen Schwerpunkt auf elektronische Musik. Sein Repertoire enthält darüber hinaus einen großen Anteil an Instrumental-, Film- und Theatermusik. Otto Wanke hat 2017 den Gustav-Mahler-Wettbewerb des Musikforums Klagenfurt und den „Joan Guinjoan International Young Composers Competition“ in Spanien sowie den zweiten Preis im FIMS-Wettbewerb in der Schweiz gewonnen. 2018 wurde er mit einem Preis im Wolf-Durmashkin-Wettbewerb in Landsberg am Lech und im Wettbewerb Prix Annelie de Man in den Niederlanden ausgezeichnet.

500 Euro für Wallisers Komposition „Hymne“

Die Komposition „Hymne“ von Patrick Walliser (Berlin) ehrte die Jury mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Walliser, 1951 in Aberdeen geboren, absolvierte sein Dirigierstudium an der Hochschule der Künste Berlin. Bis 1992 war er in verschiedenen Funktionen an den Kieler Bühnen, am Theater Ulm und an der Deutschen Oper Berlin tätig. Im Anschluss wurde Walliser zum Professor für Partitur- und Klavierauszugspiel an die Universität der Künste Berlin berufen.