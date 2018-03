Der Förderpreis im 33. Bundeswettbewerb „Jugend komponiert“ geht an den jungen Schwäbisch Gmünder Lukas Hadinger.

Auch 2018 lud die „Jeunesses Musicales Deutschland“ junge Komponierende im Alter von zwölf bis 22 Jahren ein, am 33. Bundeswettbewerb „Jugend komponiert“ teilzunehmen. Zu gewinnen gab es 30 Bundes- und Förderpreise, die ein Vollstipendium für eine Kompositionswerkstatt in der Musikakademie Schloss Weikersheim beinhalten.

Nicht nur als Fagottist bei den Wettbewerben „Jugend musiziert“ und „Jugend jazzt“ hat sich Lukas Hadinger profiliert, auch bei „Jugend komponiert“ wurde er nun mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Nach einer Anerkennung 2017 und dem Tipp, sich professionell beraten zu lassen, nahm Lukas Hadinger Kompositionsunterricht bei Klavierlehrer Michael Schefold an der Städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd. Als Gewinner eines Förderpreises erhält Lukas Hadinger eine Einladung zu der Kompositionswerkstatt der Förderpreisträger vom 2. bis 8. April in der Musikakademie Schloss Weikersheim.

Für den Wettbewerb 2018 haben 123 Jugendliche im Alter von zwölf bis 22 Jahren in drei Altersgruppen fast 200 Werke eingereicht. Dabei hat sich die insgesamt hohe Qualität 2018 erneut bestätigt, so der Künstlerische Leiter des Wettbewerbs, Philipp Vandré, Es wurden 15 Bundespreisträger und 15 Förderpreisträger ausgewählt.

Musikschule ist stolz

In den Werkkategorien 1 und 2 konnten in diesem Jahr Kompositionen für Blockflöte (doppelt besetzt), Basstuba, Violine, Schlagzeug und Klavier eingereicht werden. Diese Werke werden, wenn sie mit einem Preis ausgezeichnet werden, öffentlich aufgeführt und in einer hochwertigen Aufnahme produziert. Die Musikschule Schwäbisch Gmünd freut sich über den Förderpreis an Lukas Hadinger und beglückwünscht Michael Schefold, Klavier-und Kompositionslehrer der Musikschule.