Pop & Poesie im Gmünder Stadtgarten

Karten: i-Punkt in Schwäbisch Gmünd, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.provinztour.de oder Telefon 07171/ 6034250 und ab 19 Uhr an der Abendkasse.

Schwäbisch Gmünd (an) - Seit Jahren begeistert SWR1 Pop & Poesie in Concert das Publikum. Jetzt kommt das musikalische Highlight mit neuem Programm nach Schwäbisch Gmünd in den Stadtgarten. Am Mittwoch, 9. November, um 20 Uhr präsentiert das Team aus Schauspielern und Musikern unter dem Motto „In the Air Tonight“ Perlen aus der Geschichte der Popmusik.

SWR1 Pop & Poesie entführt in die Welt von Popmusik und Poesie. Ein Konzert, bei dem neun Musiker, Sänger und Schauspieler die größten Hits aller Zeiten in ganz individuellen Versionen spielen – in der Originalsprache und in der deutschen Übersetzung. Das Format gehört schon seit langem zu den beliebtesten Rubriken des Radio-Senders. Das SWR-Team zeigt regelmäßig, welche Schönheit und Poesie hinter Songs der Beatles oder Pink Floyd steckt, um nur zwei der unzähligen Beispiele zu nennen.

Aus dem Wunsch vieler Fans, dieses Konzept einmal live erleben zu können, erwuchs im Jahre 2008 schließlich das Projekt SWR1 Pop & Poesie in Concert, das dann 2009 erstmals auf Tour ging. Mastermind ist der ehemalige SWR1-Moderator Matthias Holtmann, der gemeinsam mit ausgezeichneten Musikern, Sängern, Schauspielern und Tänzern die größten Hits der Musikgeschichte auf einzigartige Art und Weise in Szene setzt. Neun Musiker, Sänger und Schauspieler nehmen die Zuschauer über zwei Stunden lang mit in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie. Im Mittelpunkt der Show steht ein Konzert, bei dem exzellente Musiker die ausgewählten Songs in ganz individuellen Versionen spielen – in der jeweiligen Originalsprache. Die deutschen Übersetzungen werden durch die Schauspieler harmonisch in die Inszenierung eingewoben und eindrucksvoll auf der Bühne dargeboten.

Durch die Show führt in der neuen Staffel SWR1-Moderator Jochen Stöckle als Conferencier, der aber neben seiner Moderation in ganz verschiedene Rollen schlüpfen muss – ebenso wie alle anderen Künstler: Jedes Ensemblemitglied musiziert, singt, schauspielert und tanzt, so dass nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen der Besucher verwöhnt werden.