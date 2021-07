Mehrere 1000 ZF-Mitarbeiter werden in den kommenden Monaten zur Umzugskiste greifen müssen. Der Zulieferer will die Arbeitsplatzlandschaft vor allem bei Entwicklern und in der Konzernzentrale neu aufstellen (und verdichten), zugleich soll es mobiles Arbeiten von zuhause aus auch nach der Pandemie im großen Stil geben.

Bis Ende 2023 soll das große Stühlerücken dauern, rund 25 Millionen Euro wird es kosten. Ziel: der „ZF Innovation Campus“.