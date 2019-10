Zwei Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd sind am Sonntagmorgen während eines Einsatzes leicht verletzt worden. Gegen 7 Uhr sprachen die Ordnungshüter im Bereich Freudental gegenüber einem 38-Jährigem und einer 27 Jahre alten Frau einen Platzverweis aus.

Zuvor hatten die beiden Personen dort ein Trinkgelage abgehalten. Dabei war es zu Ruhestörungen gekommen. Während die beiden Polizisten die Personalien der 27-Jährigen erhoben, schlug der 39-Jährige einen der Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Polizist konnte den Angriff nur durch massive Gegenwehr stoppen.

Die 27-Jährige wehrte sich so heftig gegen die Aufnahme der Personalien, dass die Beamten sie zu Boden bringen und festhalten mussten. Am Boden liegend, trat sie mehrfach gegen die Einsatzkräfte, wobei sie eine Polizistin am Schienbein traf. Die beiden Tatverdächtigen waren stark alkoholisiert.