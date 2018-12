Polizei warnt vor Gewinnversprechen.

In den vergangenen Tagen haben mehrere Haushalte im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd Anrufe erhalten, in denen Gewinne von bis zu 29 000 Euro versprochen worden sind. Um die Gewinnausschüttung möglich zu machen, sollten die Gewinner aber zunächst 1000 Euro mittels Überweisung oder Steam-Karten in Vorleistung erbringen.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche und rät, bei Gewinnzusagen misstrauisch zu sein. „Gehen Sie niemals in Vorleistung, entscheiden Sie kritisch, wem Sie ihre personenbezogenen Daten und Bankverbindungen weitergeben und lassen Sie sich am Telefon zu keinen Vertragsabschlüssen überreden“, rät die Polizei. Bei aller Verlockung sollte sich jeder Fragen, ob er überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen hat. Denn niemand habe etwas zu verschenken.