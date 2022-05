Polizei sucht weiterhin nach 14-Jährigem aus Gmünd

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Schwäbisch Gmünd wird immer noch vermisst. Das meldet die Polizei am Mittwoch. Der 14-Jährige wird seit vergangenem Sonntag gesucht.

Der junge Mann soll in der Nacht auf Sonntag aus seiner Wohngruppe in der Straße Am Strümpfelbach verschwunden sein. Die Kriminalpolizei geht momentan davon aus, dass sich der Jugendliche im Raum Schwäbisch Gmünd aufhält und womöglich nicht gefunden werden möchte.

Der 14-Jährige aus Gmünd ist seit Sonntag verschwunden. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. (Foto: Polizeipräsidium Aalen)

Dennoch sei eine Gefahr für seine Gesundheit nicht ausgeschlossen. Daher bittet die Kriminalpolizei Aalen weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer: 07361 / 580 0 melden.

Personenbeschreibung

Der 14-Jährige ist circa 1,60 Meter groß und schlank. Er hat kurze, lockige schwarze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens soll er ein blau-weißes T-Shirt sowie eine Jogginghose getragen haben. Bei der Hose sei ein Bein schwarz, das andere rot.