Polizei sucht vermisste 13-Jährige aus Gmünder Kinderheim

Das Polizeipräsidium Aalen hat am Donnerstag eine Vermisstenmeldung veröffentlicht. Demnach wird ein 13-jähriges Mädchen aus Schwäbisch Gmünd vermisst. Von ihr fehle seit Montag, 30. August, jede Spur.

Anna F. soll an eben diesem Tag gegen 15 Uhr die Wohngruppe eines Kinderheims verlassen haben. Eine unbekannte Person holte sie laut Polizeibericht mit einem grauen Kleinwagen ab. „Nach vorliegenden Erkenntnissen könnte sie sich in Schwäbisch Gmünd oder im Rems-Murr-Kreis in den Bereichen Murrhardt, Winnenden oder Waiblingen aufhalten“, heißt es weiter.

Hinweise können an die Aalener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 / 580 0 oder an jede andere Polizeidienststelle weitergegeben werden.

+++Hier finden Sie ein Foto der 13-Jährigen+++