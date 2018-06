(an) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Imhofstraße einen dort geparkten Hyundai I20 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Mögliche Unfallzeugen sollten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171 / 3580 in Verbindung setzen.