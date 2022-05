Polizei sucht nach 14-Jährigem aus Gmünd

Die Polizei sucht derzeit nach einem 14-Jährigen aus Schwäbisch Gmünd. Der Jugendliche soll sich am Sonntagmorgen aus einer Wohngruppe in der Straße Am Strümpfelbach entfernt haben. Wie die Polizei mitteilt, bestehe womöglich Gefahr für die Gesundheit des 14-Jährigen.

Die Beamten suchen seit dem Jungen, seit bekannt wurde, dass er verschwunden ist. Dabei sei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Das Präsidium bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe, hat zu diesem Zweck auch ein Foto des Jugendlichen veröffentlicht.

Personenbeschreibung

Der 14-Jährige ist circa 1,60 Meter groß und schlank. Er hat lockige, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein blau-weißes T-Shirt und eine Jogginghose, bei der ein Bein rot und ein Bein schwarz ist.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 07361 / 580 0.