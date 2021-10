Darum kreiste ein Polizeihubschrauber über Schwäbisch Gmünd

Am frühen Sonntagmorgen sind Unbekannte in einen Baumarkt in Schwäbisch Gmünd eingebrochen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Einbruchalarm in einem Baumarkt in der Graf-von-Soden-Straße in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Ermittlungen hatten sich die Täter Zugang zum Objekt verschafft und versuchten in den Tresorraum zu gelangen - jedoch ohne Erfolg. Da zu vermuten war, dass noch Täter im Objekt waren, rückte die Polizei mit starkten Kräften an.

Zur Unterstützung der Fahndungs- und Suchmaßnahmen war unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Über eventuelles Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.