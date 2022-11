Polizei sucht dringend Zeugen zu Messerattacke

Am 1. November gegen 2.40 Uhr war es in der Straße Freudental vor einem dortigen Schnellimbiss zu einem Vorfall gekommen, bei welchem zwei Männer mit Messern schwer verletzt worden waren. Im Verlauf einer zunächst verbalen Auseinandersetzung sollen zwei 17-jährige Tatverdächtige und zwei weiteren bislang unbekannte männliche Personen auf einen 25-jährigen und einen 20-jährigen Mann eingeschlagen und eingestochen haben.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen zu diesem Vorfall, den sie als versuchtes Tötungsdelikt einstuft.

Durch die Polizei konnten die beiden 17-Jährigen vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Richter vorgeführt werden. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug, so dass die beiden deutschen Tatverdächtigen am vergangenen Freitag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurden. Die Identität der mutmaßlichen Mittäter, welche nach der Tat zu Fuß in Richtung Türlensteg flüchteten, ist noch nicht bekannt.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich eine Vielzahl von Kunden vor dem Imbiss in der Warteschlange. Die Kripo Aalen bittet deswegen Zeugen der Straftat, sich dringend zu melden.

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer kann Hinweise zu den noch unbekannten Tatverdächtigen geben?

Wer hat eventuell sogar Bild- oder Videoaufnahmen gefertigt und kann diese der Polizei zur Verfügung stellen?

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 / 580 0 entgegen.