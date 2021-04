Polizei stoppt unerlaubte Versammlung

Am Montag gegen 19 Uhr haben Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Aalen festgestellt, dass sich im Bereich des Gmünder Stadtgartens zunächst etwa 20 Personen in kleineren Gruppierungen zusammentrafen. Im weiteren Verlauf stießen weitere Personen hinzu, so dass sich letztendlich etwa 50 Menschen durch die Innenstadt bewegten. Aufgrund der Gesamtumstände stellte das Geschehen laut Ordnungsamt eine Ansammlung im Sinne der aktuell geltenden Corona-Verordnung dar. Deshalb wurde der Kern der Ansammlung durch die Einsatzkräfte der Polizei angehalten und die Personen kontrolliert und deren Personalien festgestellt sowie Platzverweise ausgesprochen. Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen kam es zu Straftaten durch insgesamt drei zunächst unbeteiligte Personen, die zu diesem Zeitpunkt nicht von der Kontrolle betroffen waren. Sie griffen unter anderem Beamte tätlich an, leisteten Widerstand, versuchten, einen Gefangenen zu befreien und beleidigten Polizeibeamte. Zusätzlich zu den drei Strafverfahren wurden 27 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.