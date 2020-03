Polizei löst Corona-Party mit rund 40 Jugendlichen auf

Zurzeit ist der falsche Zeitpunkt für Partys. So beginnt die Polizei eine Pressemitteilung am Donnerstag. Rund 40 Jugendliche haben am Rosenstein bei Heubach eine Party gefeiert, die die Beamten auflösten.

Kurz vor 15 Uhr sei am Mittwoch ein Anruf bei der Polizei eingegangen, dass dutzende Jugendliche im Bereich der Ruine am Rosenstein eine Party feiern würden. Mehrere Streifen fuhren daraufhin los.

Die Corona-Krise auf der Ostalb

Den vermutlich noch zu sorglosen rund 40 Jugendlichen wurde ins Gewissen geredet, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizisten erläuterten die derzeitige Problematik in Zusammenhang mit Corona und wiesen die Jugendlichen auf die Risiken hin.

Die Jugendlichen reagierten laut Bericht verständnisvoll und lösten die Party auf.

Die Polizei appelliert an alle Bürger:

Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum

Bleiben Sie soweit möglich zu Hause

Nehmen Sie Warnungen und Hinweise der Behörden ernst

Tragen Sie durch Ihr Verhalten dazu bei, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Damit würde jeder Bürger nicht nur sich selbst, sondern auch anderen sowie den Einsatzkräften helfen. Die Zeit, um zu feiern, komme irgendwann wieder.