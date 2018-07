Ein Ehepaar ist am Montagnachmittag in einem Geschäft in der Ledergasse von einem Ladendetektiv beim gemeinschaftlichen Diebstahl von Feuchttüchern ertappt worden. Bei der Durchsuchung wurden bei der 32 Jahre alten Frau in ihrer Handtasche ein Einhandmesser und bei dem 40 Jahre alten Mann etwa 26 Gramm Heroin sowie eine kleinere Menge Kokain gefunden. Sowohl das Messer als auch die Drogen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.