Ein stark betrunkener 48 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend in der Remsgalerie mehrere Personen belästigt und beleidigt. Er wurde in der Folge von einem noch unbekannten Mann gegen die Beine getreten, sodass er zu Boden ging. Er zog sich hierdurch Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine Glatze und war im Bereich Kopf und Hals tätowiert.