Durch eine heftige Windböe ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Scheibe eines Fitnessstudios in der Hauffstraße zu Bruch gegangen. Durch umherfliegende Glasscherben wurde ein 69-Jähriger am Kopf verletzt; drei in der Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden beschädigt. Der 69-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.