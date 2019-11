323 Prüfungsteilnehmer der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg haben bei den Abschlussprüfungen in der dualen Berufsausbildung herausragende Prüfungsleistungen erzielt. Am Donnerstagabend erhielten sie im Congress Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd ihre Auszeichnungen überreicht.

Zudem gratulierte die IHK Ostwürttemberg den vier landesbesten Auszubildenden in ihren jeweiligen Berufen: Tina Egetenmeier von der Carl Zeiss AG, Sarah Janzen von der Siebdruck Esslinger GmbH, Julian Reile von der Krieger Modellbau GmbH und Christian Beck von der Schwenk Beton Heidenheim GmbH & Co. KG. An Jan Bihlmaier von der Carl Zeiss AG ging als bester Auszubildender der Region Ostwürttemberg der Otto Rieger-Preis.

An den Winter- und Sommerprüfungen 2019 haben insgesamt 2008 Auszubildende aus 39 kaufmännischen und 63 gewerblich-technischen Berufen teilgenommen. „Wir zeichnen jedes Jahr rund 20 Prozent aller Prüfungsteilnehmer für ihre hervorragenden Leistungen aus – jeder fünfte Auszubildende schließt seine Berufsausbildung also mit einem Preis oder einer Belobigung ab“, freute sich IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle.

„Dass die Jugendlichen diese Spitzenleistungen erreicht haben, ist zum einen der Verdienst der hervorragenden Ausbildungsunternehmen in der Region, aber auch die sehr gute Arbeit der beruflichen Schulen“, so Michaela Eberle. Die hohe Zahl an Prüfungen können nur gemeistert werden, weil rund 1700 Fachkräfte aus Unternehmen und Berufsschulen sich jährlich ehrenamtlich in annähernd 470 Prüfungsausschüssen engagieren und die Prüfungen abnehmen. Für diesen Einsatz bedankte sich Eberle besonders bei allen Mitgliedern der Prüfungsausschüsse.

IHK-Präsident Markus Maier gratulierte den Berufsabsolventen zu ihren Spitzenleistungen. Gründlic hätten die jungen Fachkräfte in den letzten zwei bis dreieinhalb Jahren an ihrem Beruf gearbeitet. Und genau dies werde auch im weiteren Berufsleben von ihnen verlangt. Denn die Themen in der Arbeitswelt seien schnelllebig, Entwicklungssprünge und die damit verbundenen fachlichen Anforderungen würden immer größer, so Maier.

Immer wieder hoch gelobt sei die duale Berufsausbildung und gleichermaßen geschätzt insbesondere auch im Ausland, und dennoch habe sie es nicht leicht, betonte der IHK-Präsident in seiner Ansprache im voll besetzten Congress Centrum. Dass es heute in Deutschland circa 1,2 Millionen Schüler weniger gibt als noch vor zehn Jahren sei ein Grund dafür, ein weiterer liege ebenso auf der Hand, denn der Trend zu höheren Schulabschlüssen und zum Studium sei unverkennbar. Ganz klar sei, dass Wirtschaft und Gesellschaft sowohl gut akademisch als auch gut beruflich ausgebildete junge Frauen und Männer benötigen. Doch sehr viele Studierende würden sich auf diesem Weg und in einem Meer von Studiengängen zunehmend verirren. Jeder Dritte breche ab. „Unsere Azubi-Projekte und unser Ausbildungsmarketing werden deshalb auch in Zukunft nicht weniger werden, und wir werden als IHK Ostwürttemberg die Ausbildungsberatung für gewerbliche und kaufmännische Berufe auch weiter intensivieren, um unser Möglichstes bei der Berufsorientierung an den Schulen und bei den jungen Menschen beizutragen", so Maier.

Weiter begrüßte er im Namen der IHK-Organisation deshalb auch die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes, das die Bundesregierung beschlossen hat.“ Darin ist für Azubis neben einem Mindestlohn die Einführung transparenter Fortbildungsstufen für die höherqualifizierende Berufsbildung enthalten. Bezeichnungen „Geprüfter Berufsspezialist", „Bachelor Professional" oder „Master Professional" sollen künftig die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung verdeutlichen.

Im Anschluss gratulierte Landrat Klaus Pavel den Absolventen und hob den hohen Stellenwert der dualen Berufsausbildung hervor. Er appellierte an die Absolventen, ihr erlerntes Wissen in der Region einzubringen. Auch Joachim Bläse, Erster Bürgermeister Schwäbisch Gmünds, schloss sich den Glückwünschen an.

Bereits im zweiten Jahr wurde der attraktiv dotierte Otto Rieger-Preis durch die Otto Rieger-Stiftung vergeben. Die Auszeichnung ging an den besten Auszubildenden in Ostwürttemberg, Jan Bihlmaier, der eine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Carl Zeiss AG absolvierte. Jörg S. Rieger, Geschäftsführer der Firma RUD und Vizepräsident der IHK Ostwürttemberg, würdigte Bihlmaiers hervorragende Leistung. In seiner Laudatio hob Rieger die Motivation des Otto Rieger-Preises hervor. Im Mittelpunkt der Stiftung stehe die nachhaltige, zeitgerechte und zukunftsgerichtete Förderung des jugendlichen Nachwuchses. Mit dem Otto Rieger-Preis wolle das Familienunternehmen die Nachwuchsförderung als Unternehmensziel verwirklichen. Für junge Talente solle der Geldpreis ein Leistungsansporn sein.

Preise erhielten (aus dem Verbreitungsgebiet der Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung):

Selina Aufrecht, Industriekauffrau, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Julian Bernard, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Alisa Betzler, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Aalen

Jannik Bieg, Industriekaufmann, Varta Microbattery GmbH, Ellwangen

Felix Bihr, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Mapal, Aalen

Jan Bihlmaier, Mechatroniker, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Quentin Blum, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Kiener Maschinenbau GmbH, Lauchheim

Melissa-Celine Blumenschein, Werkzeugmechanikerin - Einsatzgebiet: Stanztechnik, Telenot Electronic GmbH Aalen

Simon Brenner, Elektroniker für Automatisierungstechnik - Einsatzgebiet: Produktions- und Fertigungsautomation, Varta Microbattery GmbH, Ellwangen

Emily Dennochweiler, Bankkauffrau, Landesbank Baden-Württemberg, Aalen

Tina Egetenmeir, Informatikkauffrau, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Daniel Eßwein, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Schleifmaschinensysteme, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Lukas Fischer, Elektroniker für Betriebstechnik - Einsatzgebiet: Energieverteilungsanlagen/-netze, EnBW ODR, Ellwangen

Daniel Frankenreiter, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Kiener Maschinenbau GmbH, Lauchheim

Philipp Frei, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Kiener Maschinenbau GmbH, Lauchheim

Marius Fuchs, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Lenni Fürst, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Jonas Geiger, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Jonas Geis, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Produktionstechnik, Rud-Ketten, Aalen

Florian Groß, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Mapal, Aalen

Markus Hahn, Bankkaufmann, Kreissparkasse Ostalb

Sarah Hartmann, Werkzeugmechanikerin - Einsatzgebiet: Stanztechnik, TE Connectivity Germany GmbH, Wört

Magdalena Helmle, Bauzeichnerin - Ingenieurbau, Franz Traub GmbH & Co. KG, Aalen

Fabian Hieber, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Produktionstechnik, Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen

Daniela Kern, Mechatronikerin, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Tobias Leon Kohler, Mechatroniker, Aalen

Alicia Leschner, Zerspanungsmechanikerin - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Mapal, Aalen

Carolin Lutz, Zerspanungsmechanikerin - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Timo Maier, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Produktionstechnik, RUD-Ketten, Aalen

Timo Merz, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Franziska Mettmann, Industriekauffrau, Stadtwerke Aalen GmbH

Annika Christine Müller, Industriekauffrau, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Jessica Neher, Bauzeichnerin - Architektur, Basic Hildner Abele Architekten PartGmbB, Bopfingen

Lucas Niederberger, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: FeingerätebauKessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Marco Pelz, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Evelyn Raab, Industriemechanikerin - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Mapal, Aalen

Dominik Reinhardt, Hotelfachmann, Montana-Sweetwater GmbH & Co. KG, Ellwangen

Julian Reile, Technischer Modellbauer - Gießerei Krieger Modellbau GmbH, Aalen

Susanna Rieb, Kauffrau im Einzelhandel, Neuler

Teresa Rieger, Kauffrau für Büromanagement, Günther + Schramm GmbH, Oberkochen

Karl Rollbühler, Werkzeugmechaniker - Einsatzgebiet: Stanztechnik, TE Connectivity Germany GmbH, Wört

Josefine Rump, Industriekauffrau, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Philipp Schreiner, Industriekaufmann, Stadtwerke Ellwangen GmbH

Sabrina Stahl, Industriemechanikerin - Einsatzgebiet: Produktionstechnik, Rud-Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, Aalen

Nico Stegmaier, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Pascal Stuck, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Produktionstechnik, Rud-Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, Aalen

Michael Sturm, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Maurizio Truddaiu, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Alfing Kessler Sondermaschinen GmbH, Aalen

Nadine Uhrle, Zerspanungsmechanikerin - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kiener Maschinenbau GmbH, Lauchheim

Patrick Werner, Industriekaufmann, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG, Rosenberg

Belobigungen erhielten:

Ann-Kathrin Bantel, Maschinen- und Anlagenführerin - Metall- und Kunststofftechnik, Essingen

Samuel Bauer, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Mapal, Aalen

Jens Berndorfer, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen Automationseinrichtungen und Fördertechnik mbH, Bopfingen

Nico Berndorfer, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau

VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen Automationseinrichtungen und Fördertechnik mbH, Bopfingen

Simone Bieg, Industriekauffrau, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Timo Bilek, Elektroniker für Betriebstechnik - Einsatzgebiet: Energieverteilungsanlagen/-netze, EnBW ODR, Ellwangen

Christiane Blank, Kauffrau im Einzelhandel, Bauhaus GmbH & Co. KG Schwaben Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf, Essingen

Yannik Brendle, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Mapal, Aalen

Martin Brenner, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Dennis Brucker, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Produktionstechnik, Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen

Lea Anna Bullinger, Hotelfachfrau, Hotel-Restaurant Roter Ochsen, Lauchheim

Alisa Czika, Industriekauffrau, Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG, Aalen

Christina Dehmel, Industriemechanikerin - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, SHW Werkzeugmaschinen GmbH, Aalen

David Dietrich, Fachkraft für Lagerlogistik, Arnulf Betzold GmbH, Ellwangen

Julian Egeler, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Alfing Kessler Sondermaschinen GmbH, Aalen

Julia Egetemeyr, Technische Produktdesignerin - Maschinen- und Anlagenkonstruktion, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Zehra Erdem, Verkäuferin, Aalen

Jakob Förstner, Elektroniker für Betriebstechnik - Einsatzgebiet: Produktions-/ verfahrenstechnische Anlagen, Riesbürg

Lara Fuchs, Bankkauffrau, Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, Aalen

Philipp Fürst, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Maschinenfabrik Seydelmann KG, Aalen

Alexander Gast, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Ellwangen

Nicolas Gaugler, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Leonie Gentner, Industriekauffrau, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Johannes Göggerle, Elektroniker für Betriebstechnik - Einsatzgebiet: Energieverteilungsanlagen/-netze, EnBW ODR Ellwangen

Lisa Greiner, Technische Produktdesignerin - Maschinen- und Anlagenkonstruktion, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Simon Haas, Industriekaufmann, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG, Rosenberg

Luis Haase, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, IHK-Bildungszentrum Aalen

Adrian Häring, Fachinformatiker - Systemintegration FNT GmbH, Ellwangen

Moritz Hutter, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Mapal, Aalen

Tobias Ilzhöfer, Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung, FNT GmbH, Ellwangen

Lisa Irtenkauf, Industriekauffrau, Mapal, Aalen

Jonas Jaegers, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Westhausen

Marco Jannusch, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Florian Jaumann, Werkzeugmechaniker - Einsatzgebiet: Stanztechnik, TE Connectivity Germany GmbH, Wört

Marc Jettinger, Mechatroniker, SHW Werkzeugmaschinen GmbH, Aalen

Nick Jooß, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Maschinenfabrik Seydelmann KG, Aalen

Melanie Kalweit, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Florian Schittenhelm Finanzdienstleistungen Investment Versicherungen Soziale Dienstleistungen, Abtsgmünd

Anna Kohler, Industriekauffrau, Abtsgmünd

Marco Kohnle, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Max König, Bankkaufmann, Kreissparkasse Ostalb

Simon Kraus, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, SHW Werkzeugmaschinen GmbH, Aalen

Rene Krauß, Fachlagerist, Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH, BAW Aalen

Gerhard Kucher, Werkzeugmechaniker - Einsatzgebiet: Stanztechnik, TE Connectivity Germany GmbH, Wört

Daniela Kühlwein, Industriemechanikerin - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Timo Lang, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Mapal, Aalen

Daniel Lender, Holzbearbeitungsmechaniker, Aurnhammer GmbH, Ellwangen

Jonas Mack, Mechatroniker, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Lena Maier, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Scholz Recycling GmbH, Essingen

Vanessa Maier, Kauffrau für Büromanagement, FNT GmbH, Ellwangen

Kristina Miezlaiskyte, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen, Oberkochen

Maximilian Möndel, Werkzeugmechaniker - Einsatzgebiet: Stanztechnik, TE Connectivity Germany GmbH, Wört

Corinna Paschko, Automobilkauffrau, Autohaus B. Widmann GmbH & Co. KG, Aalen

Sven Pfeifer, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd

Tatjana Rais, Kauffrau für Büromanagement, Unterschneidheim

Carolin Reeb, Industriekauffrau, Varta Microbattery GmbH, Ellwangen

Lara Reichersdörfer, Industriekauffrau, Mapal, Aalen

Willi Renn, Mechatroniker, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Jan Ritter, Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung, FNT GmbH, Ellwangen

Pascal Röhrle, Industriekaufmann, MAPAL Fabrik für Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG, Aalen

Marc Schabert, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Pentair Südmo GmbH, Riesbürg

Fabian Schelhorn, Fachkraft für Lagerlogistik, TE Connectivity Germany GmbH, Wört

Michael Schmid, Bankkaufmann, VR-Bank Ellwangen eG

Nikolas Schneider, Technischer Produktdesigner - Maschinen- und Anlagenkonstruktion, Elwema Automotive GmbH, Ellwangen

Rudi Schneider, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Lucas Schön, Tourismuskaufmann, Lauchheim

Martin Schreider, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Essingen

Sebastian Schwarz, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Mapal, Aalen

Jonas Sedlak, Kaufmann im Einzelhandel, Aalen

Maximilian Seibold, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Günther + Schramm GmbH, Oberkochen

Jessica Steinmeyer, Industriemechanikerin - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Riesbürg

Tim Stimmler, Technischer Produktdesigner - Maschinen- und Anlagenkonstruktion, Westhausen

Jakob Stirner, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Julian Stirner, Bankkaufmann, Abtsgmünd

Peter Stoll, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Nicolas Styrnol, Fachinformatiker - Systemintegration, Landratsamt Ostalbkreis

David Svirjanov, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Bopfingen

Deniz Titiz, Kaufmann im Einzelhandel, Bauhaus GmbH & Co. KG Schwaben Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf, Essingen

Laura Uhl, Zerspanungsmechanikerin - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Anna-Maria Utz, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen

Jonas Utz, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen

Tabea Weber, Verkäuferin, Oberkochen

Darleen Weinert, Industriekauffrau, Präzisions-Technik Schunder GmbH & Co. KG, Aalen

Christoph Weiser, Mechatroniker, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Michael Wengert, Mechatroniker, SHW Werkzeugmaschinen GmbH, Aalen

Kevin Wolf, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Mapal, Aalen

Robin Wolf, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen Automationseinrichtungen und Fördertechnik mbH, Bopfingen

Yannick Wystub, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Ellwangen

Ellen Zieker, Zerspanungsmechanikerin - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Carl Zeiss AG, Oberkochen

Jan Peter Zink, Mechatroniker, Carl Zeiss AG, Oberkochen