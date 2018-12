Der neugewählte SPD-Kreisvorstand hat bei seiner konstituierenden Sitzung in Mögglingen die Arbeitsschwerpunkte für das kommende Jahr diskutiert. Ganz oben auf der Agenda standen dabei die Europawahl und die Kommunalwahlen im Mai 2019.

„Mit Katarina Barley hat die SPD eine Frau zur Spitzenkandidatin für die Europawahlen nominiert, die für die europäische Werte brennt“, begrüßte Kreisvorsitzender Andrè Zwick die Aufstellung der jetzigen Justizministerin. Mit der Vizepräsidentin des Europaparlaments, Evelyn Gebhardt, entsende die Baden-Württembergische SPD wieder eine bewährte Kraft nach Europa.

Einen Schwerpunkt der Beratungen bildete die Vorbereitung der Kommunalwahlen. In einer Zwischenbilanz wurde von den Genossen festgestellt, dass überall in den Gemeinden und den Kreistagswahlkreisen die Aufstellung der Bewerberlisten „gut vorbereitet“ sei. So könne die SPD sich im gesamten Ostalbkreis wieder „mit starken Listen“ für ihre Politik mit den Schwerpunkten Daseinsfürsorge, Förderung der sozialen Belange sowie Nachhaltigkeit und Ökologie den Wählern stellen.

Zu den Schwerpunkten des Programms für die Kreistagswahlen soll es Anfang April auch noch eine Kreismitgliederversammlung geben.

Für den wichtigen Bereich der Mitgliederbetreuung und als Ansprechpartner für die Neumitglieder stellten sich in der Sitzung Jakob Unrath, Tina Werner und Michael Deusch zur Verfügung.

Einstimmig schloss sich der SPD-Kreisvorstand den Forderungen der Kampagne „Büchel ist überall“ nach einem Abzug der dortigen Atomsprengköpfe an. Er forderte zudem, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten solle. Um diese Forderungen zu unterstützen ist für 2019 die Teilnahme des friedenspolitischen Arbeitskreises der SPD-Ostalb an Aktionen vor Ort am Standort der Atomsprengköpfe in Büchel geplant.