Offensichtlich sind in der Parlerstraße mehrere Personen aneinander geraten.

Am Sonntag um kurz vor 21 Uhr sind der Polizei Streitereien in der Gmünder Parlerstraßer gemeldet worden. Nach erster Auskunft hätten sich dort bereits seit einiger Zeit fünf bis sechs Personen gegenseitig geschlagen. Kurz bevor sich die Polizei mit mehreren Streifenwagen sowie der verständigte Rettungsdienst in die Parlerstraße begaben, flüchteten etwa vier Personen – anscheinend mit zerrissener Kleidung und Baseballschläger bewaffnet – in Richtung Innenstadt. Gegen 21.45 Uhr erschienen drei Personen auf dem Gmünder Polizeirevier und gaben an, dass sie in der Parlerstraße zusammengeschlagen worden seien. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tatablauf dauern an.