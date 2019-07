Mit dem Auftaktkonzert des Kammerchors Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius ist am Freitag im Heilig-Kreuz-Münster das bis zum 4. August dauernde 31. Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd eröffnet worden. Das Festival steht im Jahr der Remstal-Gartenschau unter dem Motto „Alles im Fluss“.

International gefragte Stars und junge Talente widmen sich dem „Flow“ des Lebens, aber auch der Frage nach Neuorientierung in einer Zeit, die zunehmend von Beschleunigung und permanenten Veränderungsprozessen bestimmt ist. Das Publikum darf sich auf über 40 Veranstaltungen freuen.

Die Bandbreite reicht vom Filmkonzert „Homo sapiens“ mit berührender Vokalmusik der Company of Music (Wien), einem „Workshop Obertongesang“ mit YouTube-Star Anna-Maria Hefele und einem „Singing Day“ mit dem erfolgreichen britischen Komponisten John Rutter über drei international besetzte Orgel-Recitals und die klassische Band SPARK mit Countertenor Valer Sabadus bis zum „Colourful Concert“ der vier charmanten Hanke Brothers. Acht Konzerte werden für das Hörfunkprogramm SWR2 aufgezeichnet.

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“

Zum ökumenischen Eröffnungsgottesdienst am Freitag, 12. Juli, um 18.30 Uhr in der Augustinuskirche laden Pfarrer Matthias Plocher und Dekan Robert Kloker ein. Ordinariatsrat Gerhard Schneider aus Rottenburg wird mit einer Predigt zum Thema „Alles im Fluss“ auf das Festival einstimmen. Die musikalische Gestaltung übernimmt der junge süddeutsche Kammerchor Camerata Nova.

Preisträgerkonzert und Singing Day

Im Anschluss an das Preisträgerkonzert mit dem Chamber Choir of Europe unter Leitung von Nicol Matt am Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr im Heilig-Kreuz-Münster Gmünd ehrt Oberbürgermeister Richard Arnold den britischen Komponisten John Rutter für seine großen Verdienste um die Geistliche Musik. Von 14 bis 17.30 Uhr findet ein „Singing Day“ mit John Rutter im Heilig-Kreuz-Münster statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ein Filmkonzert steht am Samstag, 13. Juli, um 21 Uhr auf dem Programm: Im Heilig-Kreuz-Münster zeigt das Festival den mehrfach ausgezeichneten Film „Homo sapiens“ (Österreich 2016) von Nikolaus Geyrhalter. Aus Georgien kommen die jungen Vokalisten von The Quintessence, die am Sonntag, 14. Juli, um 17 Uhr in der Augustinuskirche halsbrecherische Arrangements und pulsierenden Jazz-Drive auf das Podium zaubern. Auf einen Abend mit exquisiter Kammermusik in der Johanniskirche dürfen sich die Festivalgäste am Mittwoch, 17. Juli, um 20 Uhr freuen: Das Salagon Quartett um Geigerin Christine Busch bringt das Stück „Über die Zeiten hinweg“ des in Schwäbisch Gmünd aufgewachsenen Komponisten Dirk Schaller zur Uraufführung. Im Anschluss erweitert Cellist Christoph Dangel das Ensemble.

Nachtkonzert entführt in der Garten Eden

Ein Nachtkonzert am Freitag, 19. Juli, um 21 Uhr in der Johanniskirche entführt die Besucher in den „Garten Eden“: Das französische Ensemble Obsidienne erzählt die Schöpfungsgeschichte mittelalterlich rustikal, aber mit Humor und historischen Instrumenten – von der Fiedel über die Chrotta bis zum Zink.

Bach-Experte und Dirigent Ton Koopman ist mit dem Amsterdam Baroque Choir und Orchestra am Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr im Heilig-Kreuz-Münster zu Gast. Am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr lädt das Festival in die Wallfahrtskirche Unterkochen ein: Mit Leidenschaft und Esprit präsentiern Voces Nordicae unter Leitung von Lone Larsen Glanzlichter der skandinavischen und baltischen Chorliteratur.

Drei Orgelkonzerte von Weltklasse flankieren den 16. Internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation Schwäbisch Gmünd: Am Freitag, 19. Juli, gastiert Gunnar Idenstam aus Stockholm im Heilig-Kreuz-Münster, am 26. Juli spielt Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin (Paris) und am 2. August,der Amerikaner Stephen Tharp. Die Orgelkonzerte beginnen um 18.30 Uhr.