„Sechs Legislaturperioden sind genug.“ Der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle tritt zur Bundestagswahl 2021 nicht mehr an. Am Dienstag nach Pfingsten ließ der Staatssekretär und Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Backnang - Schwäbisch Gmünd, Norbert Barthle, die Katze aus dem Sack: Er wird zur Bundestagswahl 2021 nicht wieder kandidieren.

„Ich hatte über 20 Jahre die Ehre und das Privileg, meinen Wahlkreis im Deutschen Bundestag zu vertreten, das erfüllt mich mit einem Gefühl des Stolzes und der Dankbarkeit“, so Barthle in einer kurzen Erklärung. „Und schaue ich auf das seit 1998 Erreichte, so bin ich zumindest nicht unzufrieden.“ Insbesondere mit dem Gmünder Tunnel, der B29-Ortsumgehung in Mögglingen und dem Weiterbau der B14 zwischen Nellmersbach und Backnang habe sich die Verkehrssituation in seinem Wahlkreis erheblich verbessert. „Da waren dicke Bretter zu bohren, insbesondere der Gmünder Tunnel hat über Jahre einen Großteil der Straßenbaumittel für ganz Baden-Württemberg gebunden“, blickt Barthle zurück.

Bundespolitisch seien sicher die Jahre als haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bemerkenswert, dieses Amt hatte er zwischen 2009 und 2015 inne. In diese Jahre fielen nicht nur die Finanz-, Wirtschafts- und Euro-Krise in Europa und den USA. „Auch der Ausstieg aus der Neuverschuldung, die ‚schwarze Null‘ im Bundeshaushalt, steht auf meiner Haben-Seite.“ Das kommende Jahr will er als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und als Wahlkreisabgeordneter auch weiterhin 100 Prozent geben.