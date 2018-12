Den Niko-lausrock am Sonntag, 9. Dezember, um 21 Uhr im QLTouraum Übelmesser in Heubach bestreiten The Samsara Band & Friends. Der Eintritt ist frei.

The Samsara Band (Martin Pö, Gitarre, Gesang; Franz Kohout, Bass; Ansgar Hinderberger, Schlagzeug, Gesang) verstehen es, jede Location, vom kleinsten Club bis zum großen Festival, zu rocken. Rockmusik ist ihre Passion.