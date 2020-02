Nicht genug Geld fürs Taxi: Betrunkene Frau beleidigt Polizeibeamte

Eine stark angetrunkene Frau hat am Dienstagabend in Schwäbisch Gmünd Polizisten massiv beleidigt. Die stark 53-Jährige hatte sich gegen 22.20 Uhr mit einem Taxi in die Beethovenstraße fahren lassen. Dann stellte sich heraus, dass sie nicht genug Geld hatte, um die Fahrt zu bezahlen. Der Taxifahrer verständigte die Polizei. Wie die Polizei berichtet, verhielt sich die Frau gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und beleidigte sie massiv.

Ein Test ergab bei der Frau einen Alkoholwert von über drei Promille, so dass sie in Gewahrsam genommen wurde. Sie musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Auf die Frau warten Strafanzeigen, die Kosten für die Taxifahrt, den Transport im Streifenwagen sowie die Übernachtung auf dem Revier.