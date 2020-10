Wer als Logo eine Spätzlespresse hat, muss in irgendeiner Form auch was mit dem Schwabenland zu tun haben. Und beim 31-jährigen Manuel Beschorner ist das auch so. Der Ehinger hat sich Mitte 2019 zusammen mit seiner Freundin Anna Steck aus Unterelchingen selbstständig gemacht. Und zwar mit einem Foodtruck, der schwäbische Spezialitäten anbietet.

Eigentlich hätte Manuel Beschorner ein geregeltes Leben haben können. Der junge Mann war festangestellt beim Bauamt der Stadt Ehingen, davor beim Ehinger Ordnungsamt.