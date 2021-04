Nach Schäferstündchen randaliert

Nachdem er die Dienste einer Dame des Rotlichtmilieus in Anspruch genommen hatte, kam es offenbar zwischen einem 34-Jährigen und der Frau zu Streitigkeiten, weshalb der Mann der Wohnung verwiesen wurde. Zeugenaussagen zufolge schlug der 34-Jährige daraufhin minutenlang gegen die Haustüre, schrie herum und begehrte Einlass. Als ein unbeteiligter Anwohner den renitenten Mann aufforderte, den Lärm zu unterlassen, wurde er von diesem tätlich angegriffen. Im weiteren Verlauf begab sich der wohl angetrunkene Mann in einen Hinterhof in der Baldungstraße, wo er gegen ein Auto trat und einen Roller umwarf. Von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd wurde der 34-Jährige in Polizeigewahrsam genommen, da nicht davon auszugehen war, dass Ruhe einkehren wird. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten.