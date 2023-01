Nach Raubüberfall: Polizei entdeckt verschiedene Betäubungsmittel

Am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr hat ein Zeuge die Polizei verständigt, da er aus der Wohnung seines Nachbarn in Plüderhausen laute Schläge, die offenbar von einem Kampf herrührten, vernahm. Vor Ort trafen die hinzugerufenen Polizeibeamten auf den verletzten 60 Jahre alten Bewohner. Dieser gab an, dass zwei Personen bei ihm eingebrochen seien und es zur Rangelei mit diesen gekommen sei. Da in der Wohnung des Mannes starker Marihuana-Geruch wahrgenommen wurde, wurde die Wohnung nach Drogen durchsucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei eine nicht geringe Menge an verschiedenen Betäubungsmitteln aufgefunden. Der 60-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.