Ein stark alkoholisierter 46-Jähriger hat am Montagabend in einer Gaststätte randaliert, die sich in der Straße Badmauer befindet. Der bereits mit einem Hausverbot belegte Mann erschien gegen 20 Uhr, warf Stühle umher, verletzte einen Gast und beschädigte auch ein Auto.

Der Mann musste letztlich die Nacht über zur Ausnüchterung im Gewahrsam auf dem Polizeirevier bleiben. Ihn erwarten neben der Kostenrechnung mehrere Strafanzeigen.