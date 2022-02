Nach Einbruch in die Hochschule Schwäbisch Gmünd: Polizei ermittelt mögliches Tatfahrzeug

Ein rund 500 Kilogramm schwerer Tresor ist vergangene Woche aus der Hochschule in Schwäbisch Gmünd entwendet worden. Nun hat die Polizei neue Erkenntnisse zu einem möglichen Tatfahrzeug ermittelt.

Bereits am Montag hat die Polizei über einen Einbruch in ein Gebäude der Hochschule Schwäbisch Gmünd in der Oberbettringer Straße berichtet. Zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 5 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Hochschulgebäude in der Oberbettringer Straße ein und öffneten zahlreiche Türen. Aus einem Büro entwendeten die Diebe eine Geldkassette mit circa 25 Euro Inhalt und aus einem weiteren Büro einen Tresor mit etwa 1000 Euro Inhalt.

Zum Abtransport des etwa 500 Kilogramm schweren Tresor verwendeten die Einbrecher zunächst einen kleinen Rollwagen. Nachdem an diesem aufgrund des Gewichts die Rollen abbrachen, nahmen sich die Täter einen größeren Transportwagen und schoben diesen durch eine Seitentür (Ostseite) ins Freie. Etwa 300 Meter entfernt, am Rande des Riedwegs in Richtung Strümpfelbachschulzentrum, warfen die Einbrecher den Wagen eine Böschung hinunter. Vermutlich wurde der Tresor an dieser Stelle in ein Fahrzeug verladen.

Tatfahrzeug war rot und von der Marke Volkswagen

Zu diesem hat die Polizei nun neue Erkenntnisse gewonnen. Gegen 4.45 Uhr ist im Riedweg - etwa 200 Meter von der Stelle entfernt, an welcher der Transportwagen des Tresors aufgefunden worden ist - ein Auto gesehen worden, in welchem ein größerer Gegenstand in den Kofferraum geladen war. Es handelte sich hierbei um einen roten Kleinwagen der Marke Volkswagen, eventuell ein Polo oder Lupo. Das Auto fuhr mit geöffneter Heckklappe und aus dem Kofferraum ragte ein Gegenstand heraus. Das Fahrzeug bog im weiteren Verlauf vom Strümpfelbachschulzentrum in die Scheffoldstraße ab.

Der Polizeiposten Bettringen bittet Personen, die das verdächtige Fahrzeug gesehen haben oder Hinweise darauf geben können, sich unter der Telefonnummer 07171/7966490 zu melden.