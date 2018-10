Nach Diebstahl rastet 31-Jährige aus.

Von Deutsche Presse-Agentur

Eine Polizisten-Attrappe in Ebersbach-Musbach (Kreis Ravensburg) beschäftigt nun sogar das Landratsamt Ravensburg als zuständige Straßenverkehrsbehörde. Die als Ordnungshüter bemalte Puppe war zuvor auf einem Privatgrundstück an der Ortsdurchfahrt aufgestellt worden. Sie hält eine Kamera in der Hand - wohl um Vorbeifahrende an das Tempolimit von 50 Stundenkilometern zu erinnern. Einer Sprecherin der Behörde zufolge prüft nun deren Rechtsabteilung, ob das erlaubt ist.