Nach der Tat machten sich die Angreifer aus dem Staub. Der junge Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 24-Jähriger ist am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr in der Honiggasse unterwegs gewesen und wurde unvermittelt von hinten durch zwei Unbekannte angegriffen und zu Boden geschlagen. Dort blieb der Mann mit Verletzungen im Gesicht blutüberströmt liegen. Ohne sich weiter zu kümmern, gingen die beiden Angreifer in Richtung Marktplatz davon.

Eine Zeugin hatte den Angriff beobachtet und sofort Polizei und den Rettungsdienst verständigt. Der 24-Jährige wurde zunächst vor Ort erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Die Angreifer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Einer der beiden trug eine helle Jacke und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Der zweite Schläger trug eine dunkle Jacke (schwarz, dunkelblau oder braun). Beide hatten sportliche, muskulöse Figuren.