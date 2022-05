Mutter lässt ihr Kleinkind im heißen Auto zurück - Zeugin greift beherzt ein

Eine Zeugin hat am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in einem Auto ein Kleinkind bemerkt hatte, das verschwitzt mit rotem Gesicht im Fahrzeug saß und schrie.

Trotz der herrschenden Hitze war das Kind mit einer schwarzen Fleecedecke zugedeckt. Die Frau ging zunächst in ein angrenzendes Café, um dort nach der Mutter oder dem Fahrzeughalter zu suchen. Als dies ohne Erfolg blieb, begab sie sich in einen angrenzenden Baumarkt und ließ den Fahrzeughalter ausrufen.

Danach ging sie zu dem Fahrzeug zurück, wobei sie nun von einer weiteren Zeugin begleitet wurde. Dieser gelang es, in einen kleinen Spalt des Fahrzeugfensters zu greifen und die Türe zu öffnen.

Kleinkinder und Tiere auf dem Rücksitz eines in der Sommersonne geparkten Autos sind leider keine Seltenheit. Was passiert, wenn ein Auto auch nur kurz in der Sonne steht, ist vielen Menschen nicht bewusst. Unser Redakteur von schwaebische.de hat den Selbstversuch gewagt - und sich bei prallem Sonnenschein in ein Auto gesetzt.

Die beiden Frauen gaben dem Mädchen anschließend Wasser zum Trinken. Zwischenzeitlich traf auch die Mutter der Kleinen ein, die sich gegenüber den ebenfalls eingetroffenen Polizeibeamten uneinsichtig zeigte und angab, lediglich zwei Minuten weg gewesen zu sein.

Das Kind habe sie trotz 27 Grad Außentemperatur mit der schwarzen Decke zugedeckt, da dieses geschlafen habe. Die damit einhergehende Gefahr für das Kleinkind hatte sie offensichtlich nicht erfasst.

Die Polizei rät:

Bei warmen Temperaturen sollten niemals Kinder oder Tiere im Auto zurücklassen werden.

Das Auto kann für Kinder oder Tiere zur tödlichen Falle werden und stellt eine große Gefahr dar. Wer sein Kind oder Tier bei Hitze im geschlossenem Auto zurücklässt, handelt verantwortungslos. Den Wagen im Schatten abzustellen und ein offener Fensterschlitz reichen nicht aus.

Tipps für Zeugen: