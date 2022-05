Wie blöd die Menschheit war? „Alle Panzer gehören eigentlich längst ins Museum“

Es ist eine kuriose Geschichte, bei der man nun wirklich nicht weiß, ob man schmunzeln oder weinen soll. Vor dem Hintergrund des furchtbaren Leids in der Ukraine ist einem aber eher und gewiss zum Heulen zumute. Überraschend hat die Bundesregierung der Lieferung von 50 Luftabwehrpanzern von Typ Gepard aus Lagerbeständen zugestimmt.

Debattiert wird auch die Übereignung von ausgemusterten Kampfpanzern vom Typ Leopard 1. Kurios ist, dass die aktuell diskutierten Waffensysteme für die Ukraine schon seit fünf (Gepard) beziehungsweise zwei Jahren (Leopard) auch zum Inventar und zu den Schaustücken des Schwäbischen Bauern- und Technikmuseums von Eugen Kiemele in Eschach-Seifertshofen gehören.

Im Gespräch bringt Museumssprecher Boris Wolff auch namens des Museumsgründers Eugen Kiemele die Verblüffung zum Ausdruck, dass zunächst von der Bundeswehr ausgemusterte Waffensysteme nun plötzlich auf den Kriegsschauplätzen in der Ukraine in Aktion treten könnten.

Alle Panzer gehören eigentlich längst ins Museum. Eugen Kiemele, Museumsgründer

„Alle Panzer gehören eigentlich längst ins Museum“, so zitiert Boris Wolff aus einem Fernsehinterview mit dem 75-jährigen Museumsgründer Eugen Kiemele. Und dazu die Museums-Philosophie: Ähnlich wie in Völkerkundemuseen, wo keulenschwingende Neandertaler dargestellt seien, habe Eugen Kiemele nachfolgenden Generationen mit seiner Panzersammlung darstellen wollen, wie blöd doch die Menschheit einst gewesen sei, weil sie in sinnlosen Kriegen mit solchen Stahlmonstern aufeinander losgegangen waren.

„Warum nur lernen die aufgeklärten Menschen nicht endlich dazu und lassen sich immer noch von Propaganda so blenden?“, kommt Boris Wolff ins Grübeln. „Die Geschichte wiederholt sich seit Menschengedenken; mal hieß es in der Geschichte Schwerter zu Pflugscharen, dann wieder Pflugscharen zu Schwertern.“

Das Museum in Seifertshofen, so beschreibt er, sei vor allem auf die Technikgeschichte insgesamt und ganz besonders auf die Darstellung der Entwicklung der Landwirtschaftstechnik spezialisiert. Da gebe es auch anschauliche und durchaus hoffnungsvolle Beispiele, wie nach kriegerischen Ereignissen in Europa reumütig und sinnvoll der Stahl von ausgedienten Panzern und Kanonen eingeschmolzen wurde, um daraus Traktoren oder tatsächlich auch Pflugscharen zu bauen.

Das Waffensystem Gepard ist das genau richtige, was in der Ukraine gebraucht wird, um russische Luftangriffe abzuwehren. Christine Lambrecht (SPD), Verteidigungsministerin

Eigentlich, so Boris Wolff weiter, wolle die Militärsammlung des Schwäbischen Bauern- und Technikmuseums mit den ausgemusterten Fahrzeugen an längst vergangene Zeiten des Kalten Kriegs erinnern. Bei der Konferenz der Verteidigungsminister am vergangenen Dienstag lobte nun aber die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht: „Das Waffensystem Gepard ist das genau richtige, was in der Ukraine gebraucht wird, um russische Luftangriffe abzuwehren.“

50 Stück aus früheren Bundeswehrbeständen sollen geliefert werden. Im Zuge einer wirtschaftlich begründeten sogenannten „Ausphasung“ waren diese Flakpanzer 2010 stillgelegt worden.

Museumssprecher Boris Wolff erklärt, dass es natürlich keine Befürchtungen in der Frage gebe, ob nun vielleicht sogar auch die beiden Museumspanzer von der Ostalb den Weg in die Ukraine antreten könnten. Wie alle vergleichbaren Ausstellungsstücke seien die Kampfmaschinen fachgerecht „entmilitarisiert“.

Das heißt: Waffen und auch die Stahlwannen sind vor der Übereignung ans Museum mittels Schweißgeräten sozusagen aufgeschlitzt, mithin unbrauchbar gemacht und wichtige Elektronikteile ausgebaut worden.

Die jedoch fahrbereiten Stahlkolosse hatten in den vergangenen Jahren zusammen mit ihren Artgenossen im Rahmen des traditionellen Museums-, Lanz-Bulldog- und Dampffestivals in Seifertshofen bei „Panzershows“ ihre Auftritte. Wie Boris Wolff beschreibt, sei es noch unsicher, ob es nach der Corona-Zwangspause in diesem Herbst endlich wieder das beliebte Museumsfest geben werde.

Die wirtschaftlichen und organisatorischen Risiken seien sehr hoch. Wenn das Festival stattfinde, werde es mit Rücksicht auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine gewiss keine „Panzershows“ nach dem Muster der vergangenen Jahre geben. Leider sei die museale Panzer-Vergangenheit von der Gegenwart wieder eingeholt worden.