Muldenkipper stürzt Abhang hinunter - Fahrer verletzt

Auf der Baustelle für die Erschließung eines neuen Baugebiets am nördlichen Remstalhang bei Schwäbisch Gmünd ist es am Donnerstagnachmittag zu einem folgenschweren Lkw-Unfall gekommen. Ein mit Schotter beladener fünfachsiger Muldemkipper stürzte aus noch ungeklärter Ursache um und rutschte die abschüssige Straße hinunter. Der Trucker wurde verletzt in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er kam ins Krankenhaus. Die Bergungsaktion für das schwere Fahrzeug gestaltet sich als sehr schwierig.