Mountainbiker Simon Kempf fährt gleich zweimal aufs Treppchen

Simon Kempf vom Radrennstall Sülzle Baukonzept-Sport Mabitz (nationales Marathon-Team der RSG Zollernalb) hat beim internationalen Rennen „Rock the bike“ in Heubach im Ostalbkreis den Sieg nur um wenige Sekunden verfehlt. Kempf landete auf Rang drei, sein Teamkollege Marek Sülzle auf dem zweiten Platz.

Die Strecke führte über zwei Runden mit insgesamt 60 Kilometern und 1700 Höhenmeter und war mit einigen Trails versehen. Nur wenige Kilometern nach dem ersten Anstieg bildete sich mit Marek Sülzle, Simon Kempf und weiteren Favoriten eine fünfköpfige Spitzengruppe. In der zweiten und damit letzten Runde wurde die Gruppe durch mehrere Tempoverschärfungen von Sülzle und dem Mühlheimer Kempf an den kurzen Anstiegen auf drei Fahrer dezimiert.

Am letzten Anstieg setzte sich Sülzle an der Spitze ab und ging an erster Position auf Siegkurs in die letzte Abfahrt zum Ziel. Aufgrund eines Fahrfehlers ging er leider vom Rad und musste den späteren Sieger Uwe Harter vorbeilassen, kam aber auf einem guten zweiten Platz nach 2:20 Stunden Fahrtzeit ins Ziel. Kempf konnte auf dem letzten Kilometer dem Tempo der beiden nicht ganz folgen und kam wenige Sekunden später nach einem starken Rennen zufrieden auf Platz 3 ins Ziel.

Am darauffolgenden Tag konnte Simon Kempf auch beim heimischen Rennen in Veringendorf (Landkreis Sigmaringen) ein starkes Rennen fahren und landete dort ebenfalls auf dem dritten Platz. Bereits nach wenigen Kilometern bildete sich eine dreiköpfige Spitzengruppe, in der auch Kempf vertreten war. Aufgrund einer heruntergefallenen Kette musste Kempf zwischenzeitlich viel Kraft investieren, um den Anschluss an die Spitzengruppe wiederherzustellen. Einen Kilometer vor dem Ziel konnte er den Attacken der beiden Konkurrenten nicht mehr folgen. Für Kempf und Sülzle war es ein erfolgreicher Saisoneinstieg, bevor es mit den großen Etappenrennen Ekopeak Mountainbike Challange in Belgien und der Alpentour Trophy in Österreich weitergeht.