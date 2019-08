Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall gegen 14.30 Uhr schwer verletzte worden. Der Fahrer fuhr auf der Landestraße von Weiler in Fahrtrichtung Degenfeld in einer vierköpfigen Motorradkolonne. Er verlor in einer Linkskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.