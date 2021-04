Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Karfreitag gegen 17.45 Uhr schwer verletzt worden.

Eine 20-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen in der Hölderlinstraße in Oberbettringen unterwegs und wollte in die Straße In der Vorstadt nach links abbiegen. Dabei übersah sie zunächst den von links mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit herannahenden Motorradfahrer. Die 20-Jährige konnte noch in der Fahrbahnmitte anhalten. Der Motorradfahrer erschrack, wich nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieses auf ein dahinter stehendes Elektrofahrzeug geschoben. Der 27-Jährige wurde über den Lenker und das parkende Auto hinweg abgeworfen, kollidierte mit einem nachfolgend ebenfalls geparkten Wagen und verletzte sich dabei schwer.

Er musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit dem Skoda kam es zu keiner Berührung - hier entstand kein Schaden. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, am Auto der 20-Jährigen etwa 2500 Euro, am Elektrofahrzeug etwa 1000 Euro und am geparkten Wagen circa 500 Euro Sachschaden. Aufgrund des Schadensbildes geht die Poliezi davon aus, dass der Motorradfahrer zu schnell gefahren ist, weshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Gutachter hinzugezogen wurde.