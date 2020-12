Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei

Von wegen Absperrband und Hinweisschilder: Wer seit Mittwoch beim Drogeriemarkt Müller in der Tuttlinger Innenstadt war, konnte neben Shampoo locker auch Spielzeug und Schreibwaren in den Einkaufskorb packen. Im Lockdown sollte das eigentlich verboten sein – gäbe es da nicht ein Schlupfloch in der Corona-Verordnung des Landes.

Müller sorgte mit der kompletten Öffnung seiner Filialen schon überregional für Aufsehen (wir berichteten). Aber auch darüber hinaus gibt es einige Wunderlichkeiten bei den neuen Corona-Regeln im Einzelhandel.