Moderatoren für Energiesparmaßnahmen

Knapp ein Viertel der gesamten Energie in Deutschland wird in Unternehmen verbraucht. Baden-Württemberg soll bis 2040 klimaneutral sein. Durch effizienten Einsatz von Strom, Wärme und Kraftstoffen können Kosten, Rohstoffe und klimawirksamer CO2-Ausstoß reduziert werden. Eine Zielgruppe dieser Energieverbraucher sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bis 250 Beschäftigten und bis zu 50 Millionen Euro Jahresumsatz.

Rege Anfrage

In Baden-Württemberg werden KMU durch zwölf regionale Kompetenzstellen für Energieeffizienz (KEFF) unterstützt. Das KEFF-Team Ostwürttemberg mit Evamaria Walter-Barthle, Iwetta Hägele und Georg Krämer im Forum Gold und Silber in Schwäbisch Gmünd wird rege angefragt. Träger ist die Hochschule Aalen. „Die kleinen und mittleren Unternehmen haben kostenlos und neutral die Möglichkeit, sich an uns zu wenden und sich unterstützen zu lassen. Wenn beispielsweise Umbaumaßnahmen bei den Unternehmen anstehen, dann haben diese die Möglichkeit, durch Förderung unterstützt zu werden, was vielen Unternehmen gar nicht bewusst ist“, sagt Iwetta Hägele. Die Unternehmen müssen lediglich nachweisen können, dass ihr Gebäude nach einem Umbau energieeffizienter ist. Doch Obacht: „Bevor dieser Auftrag erteilt wird, muss der Förderantrag gestellt werden“, hebt Hägele mahnend den Zeigefinger.

Zwei bis drei Prozent des Jahresumsatz

Die Energiekosten betragen bei vielen Unternehmen etwa zwei bis drei Prozent des Jahresumsatzes und erfahrungsgemäß können zehn bis 20 Prozent der Energie eingespart werden. Nach Terminvereinbarung erhält der Betrieb vor Ort, telefonisch oder online einen KEFF-Check zur Abschätzung des Energieeinsparpotenzials. Hierzu werden Jahresverbrauch und -kosten an Wärme, Strom und Kraftstoff abgefragt. Dann werden einzelne Energieverbraucher wie beispielsweise Gebäudehülle/-technik sowie Produktionsprozesse und Querschnittstechnologien hinsichtlich Energieeffizienz betrachtet. Aus den Daten werden dann Energieeinsparungen und Effizienzmaßnahmen grob abgeschätzt.

Potenzial bei Beleuchtung

Die größten Potenziale gebe es bei der Beleuchtung, der Druckluft oder Motoren innerhalb der Betriebe. „Wenn beispielsweise Motoren nicht optimal ausgelegt sind, dann verbrauchen sie unglaublich viel. Und in fast allem ist ein Motor drin. Da ist eine Menge Energiesparpotenzial vorhanden“, erklärt Georg Krämer. Häufig stellen sich Unternehmen die Frage, ob sie derlei Investitionen denn tätigen sollten, denn in den meisten Fällen sind Investitionen in etwaige Umbauten zwingend erforderlich. Und hier kommt auch wieder KEFF ins Spiel. „Sie müssen als Unternehmer Altes gegen Neues eintauschen. Dann muss vorgerechnet werden, dass der Effizienzgewinn und der Kostenvorteil die Investition lohnend machen. Das ist kein Hütchenspiel, das macht durchaus Sinn“, sagt Krämer. Zwischengeschaltet sein müssen dabei immer Energieberater, denn beratend tätig werden dürfen die drei Gmünder nicht, weswegen sie sich eher als Moderatoren denn als Berater sehen.

Alles wird aufgedröselt

Die Energieberater dröseln alles auf und zeigen dem Unternehmer konkret auf, was er einsparen und wo er neue Energie gewinnen kann. Das alles wird bereits im Förderantrag mit aufgenommen – und selbst diese Beratung kann bis zu 80 Prozent gefördert werden. Es gehe darum zu schauen, welche elektrischen Komponenten es im jeweiligen Unternehmen gebe und an welcher Stelle somit Einsparungen getroffen werden könnten. Der zweite Schritt sei dann die Frage: Wo kann ich zukünftig erneuerbare Energien einsetzen? Während einfache Effizienzmaßnahmen sofort umgesetzt werden können, vermittelt KEFF auf Wunsch für die Umsetzung investiver Effizienzmaßnahmen Energieberater oder Fachexperten und hilft bei der Recherche nach Förderprogrammen. Der gesamte Prozess von der Abfrage des Energieeffizienzpotenzials bis zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen wird durch KEFF unentgeltlich und neutral moderiert.

Schleichende Prozesse führen zu Energieverlusten

Es sind häufig schleichende Prozesse, in denen sich Energieverluste entwickeln. Da ist manchmal ein Kompressor in einer Maschine einfach überaltert, vielleicht sind auch Druckluftleitungen undicht. Der eigentliche Arbeitsablauf wird dadurch zwar nur minimal beeinträchtigt, die verlorene Energie aber könnte man anderweitig einsetzen oder einfach einsparen. Ein Beispiel aus dem Alltag, was wohl jeder Bürger schon einmal selbst erlebt hat: Sitzt die Dichtung am Fenster nicht mehr richtig, strömt im Winter kalte Luft von außen nach innen. In der Folge muss der Bürger natürlich mehr heizen, um die entsprechende Raumtemperatur zu erlangen. Dieses Beispiel alleine zeigt auch: „Jedes noch so kleine Unternehmen kann seinen Teil in gewissem Umfang leisten, um energieeffizienter zu werden, Geld zu sparen und natürlich der Umwelt etwas Gutes zu tun. Selbst einzelne Umbauten oder Renovierungen in Unternehmen, beispielsweise der Austausch von Fenstern, können gefördert werden. Dafür benötigt man dann aber auch wieder einen Energieberater – und im Vorfeld hat man sich dann bestenfalls schon mit den KEFF-Mitarbeitern ausgetauscht. Wenn ein Unternehmen etwa die alte Ölheizung austauschen wolle, seien bis zu 55 Prozent an Förderung drin, rechnet Krämer vor.

Aufschluss für dieses Thema

KEFF wird weiterhin versuchen, die Betriebe in Ostwürttemberg zu sensibilisieren, sie „aufzuschließen für dieses Thema“, wie es Krämer formuliert. Es ist eines der wohl aktuellsten Themen, die unsere Gesellschaft derzeit beschäftigen – nur noch auf taube Ohren dürften Hägele, Walther-Barthle und Krämer nicht mehr treffen.