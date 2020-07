Beim Mahlen von Getreide ist am Donnerstagnachmittag im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens eine mobile Getreide- und Futtermühle in Brand geraten. Als der Fahrer gegen 16 Uhr die Rauchentwicklung aus dem Motorraum bemerkte, fuhr er geistesgegenwärtig die Mühle von den Gebäuden weg auf eine nahegelegene Freifläche. Die Wehren aus Täferrot und Ruppertshofen rückten an und bekämpften den Brand. Der Schaden an der Maschine beläuft sich nach Schätzung auf mehrere 10 000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.