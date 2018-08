Mercedesfahrer gefährdet Verkehr: Zeugen gesucht

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag einen Mercedes-Benz beobachtet, der auf der B 29, nach Mögglingen, Richtung Aalen im Überholverbot überholte. Anschließend kontrollierten die Beamten den 32-jährigen Fahrer. Während dieser Kontrolle hielten mehrere Zeugen an, denen die unvorschriftsmäßige Fahrweise des kontrollierten Autos schon über eine längere Strecke im Zuge der B 29 aufgefallen war. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet nun weitere Zeugen, denen der weiße Mercedes Benz AMG mit Esslinger Kennzeichen am Donnerstagvormittag aufgefallen war oder die möglicherweise sogar durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, sich unter Telefon 07171/3580 zu melden.