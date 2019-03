Ein 24-Jähriger ist am Sonntagmorgen betrunken gegen einen Baum gekracht. Das berichtet die Polizei. Der Mann hatte laut Bericht mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sein Auto erlitt einen Totalschaden in Höhe von 6000 Euro.

Weil der 24-Jährige zu schnell unterwegs war, kam er am Kreisverkehr Weilerstraße in Gmünd in Richtung Bettringen von der Straße ab. Danach prallte er gegen einen Baum, der ebenfalls stark beschädigt wurde. Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde eingezogen und ihn erwartet eine Strafanzeige.