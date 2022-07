Mann zielt während Busfahrt in die Luft und trifft Corona-Trennscheibe des Fahrers

Ein polizeibekannter Mann soll während der Fahrt „versehentlich“ auf einen Busfahrer geschossen haben. Er traf jedoch die Corona-Trennscheibe, die daraufhin zersprang. Jetzt ermittelt die Polizei.

Laut Pressebericht sei der Vorfall, der am Dienstagnachmittag in einem Linienbus in Schwäbisch Gmünd stattgefunden haben soll, durch eine Videoaufnahme bekannt geworden. Der Fahrer habe den Mann am Kalten Markt in den ansonst leeren Bus einsteigen lassen. Während der Fahrt soll der Mann eine Waffe aus der Tasche gezogen und damit in „Posinghaltung“, so schreibt die Polizei, in die Luft gezielt haben.

Dabei löste sich ein Schuss, der die Trennscheibe traf. Bei der Waffe handelt es sich laut Polizeibericht um eine Schreckschusspistole.