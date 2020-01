Direkt neben zwei Zivilbeamten hat sich ein 20-Jähriger am Donnerstag einen Joint angezündet.

Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle haben Polizeibeamte am Donnerstagabend gegen 19 Uhr zwei Personen in der Postgasse überprüft. Ein 20-Jähriger ging an der Gruppe vorbei, grüßte die beiden Personen und zündete sich beim Vorbeigehen einen Joint an. Als einer der zivilen Beamten sich als Polizist zu erkennen gab, warf der junge Mann den Joint auf den Boden und versuchte, diesen zu zertreten. Auf die Aufforderung dies zu unterlassen, reagierte der 20-Jährige nicht, weshalb die Beamten ihn am Arm packten. Der 20-Jährige versuchte daraufhin, den Polizisten wegzustoßen und leistete gegen seine vorläufige Festnahme erheblichen Widerstand, wodurch der Beamte verletzt wurde.