Einsatzkräfte haben am Donnerstagmittag in einer Wohnung in der Oberbettringer Straße einen Toten gefunden.

Ein Rauchmelder hatte Feuerwehr und Polizei gegen 12 Uhr auf den Plan gerufen. Diese fanden in der Wohnung eine männliche Leiche. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Mann beim Kochen verstorben ist und der Rauchmelder durch das angebrannte Essen ausgelöst hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, bislang gibt es allerdings keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden.