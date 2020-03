Mann hustet Ehepaar aus nächster Nähe und absichtlich an

Ein rund 20 Jahre alter Mann soll aus nächster Nähe und vorsätzlich ein Ehepaar angehustet haben. Das berichtet die Polizei und sucht nun nach Zeugen.

Der Mann habe am Montag um kurz nach 12 Uhr mittags ein Ehepaar im Alter von 64 und 61 Jahren beim Einkaufen in einem Discounter in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd aus kürzester Entfernung angehustet.

Themen-Dossier: Die Corona-Krise auf der Ostalb

Der junge Mann soll sehr groß und schlank gewesen sein. Zudem habe er laut Bericht eine dunkle beziehungsweise schwarze Arbeitskleidung getragen.

Weitere Männer in derselben Arbeitskleidung sollen ihn begleitet haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 / 358 0 zu melden.